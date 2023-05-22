Okan Buruk, Fernando Muslera ile görüştü

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Sivasspor mücadelesinde yaptığı bir pas hatasından ötürü bazı taraftarlar tarafından protesto ile karşılaşan ve 90 dakikanın ardından kutlamalara katılmayan Fernando Muslera ile özel bir görüşme yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk, Fernando Muslera ile görüştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2023 08:53
Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, Sivasspor mücadelesinde yaptığı bir pas hatasından ötürü bazı taraftarlar tarafından protesto ile karşılaşmıştı.

36 yaşındaki file bekçisi, bu durumdan dolayı maç sonu kutlamalarına katılmadı. Ancak teknik ekip, oyuncular ve sosyal medyadaki Sarı-Kırmızılı futbolseverler Muslera'ya tam destek verdi.

'GELECEK SEZON MUSLERA OLACAK'

Aslan'ın hocası Okan Buruk da Uruguaylı için, "Muslera'nın gelecek sezon kadroda bizimle olmasını istiyoruz. Muslera olacak, diğer kalecilerimizle görüşeceğiz. Şampiyonluktan sonra önümüzdeki senenin programını yapacağız" dedi.

Başarılı çalıştırıcının Muslera ile görüştüğü ve öğrencisine destek olduğu gelen haberler arasında yer aldı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery