27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Okan Buruk, bir rekor daha kırdı: Ligde En hızlı 100. galibiyet!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 100. lig galibiyetini elde etti.

calendar 26 Ekim 2025 19:30 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 22:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 120. maçta 100. galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılı takımın başına 13. olduğu 2021-2022 sezonunun ardından geçen Buruk, futbolcu olarak altyapısından yetiştiği takımını zirveye taşıdı. Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan, birer kez de Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa zaferi yaşayan Okan Buruk, önemli bir başarıya daha imza attı.

Göztepe karşılaşmasıyla Galatasaray'ın başındaki 120. Süper Lig maçına çıkan Buruk, galibiyet sayısında "Dalya" dedi. Buruk yönetimindeki Galatasaray, söz konusu süreçte 13 beraberlik alırken sadece 7 kez mağlup oldu.

Okan Buruk, bir takımın başında ligde 100. galibiyetine en az maçta ulaşan teknik direktör ünvanını elde etti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
