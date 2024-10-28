Okan Buruk, Beşiktaş'ı her iki kanattan vurmaya çalışacak!

Svensson ve Masuaku'ya özel olarak çalışan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Yunus ve Barış'la bu ikiliyi sürekli zorlayacağı öğrenildi. Kanat bölgesinden yapılacak hücumlarda Osimhen ve Icardi'nin ceza sahasında sürekli besleneceği belirlendi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk, Beşiktaş'ı her iki kanattan vurmaya çalışacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2024 09:41
Beşiktaş önünde kazanarak hem liderliğini hem de yenilmezliğini sürdürmek isteyen Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un yaşadığı rahatsızlığa rağmen Siyah-Beyazlılar'ı çok iyi analiz ettiği öğrenildi.

FAZLA AÇIK VERİYORLAR

Özellikle Beşiktaş'ın 1-0 kazanmasına rağmen savunmada büyük problemler yaşadığı Lyon maçını tekrar tekrar izleyen tecrübeli hocanın rakibi imha planını belirlediği ifade edildi.

Alınan bilgilere göre; Beşiktaş'ın her iki beki Svensson ve Masuaku'nun çok fazla açık verdiğini tespit eden Buruk'un hafta boyunca idmanlarda kanat hücumları üzerinde durduğu öğrenildi. Başarılı teknik adamın Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'den sürekli bu iki futbolcuyu zorlamasını istediği, ayrıca görev almasını durumunda Mertens ve Sallai'nin kanat akınlarına destek vereceği belirlendi.


BASİT TOP KAYBI YAPMAYIN

Barış ve Yunus'tan Osimhen ile Icardi'yi sürekli ceza sahasında topla buluşturması talimatını veren Okan Buruk'un santra ile beraber baskılı bir oyun planladığı gelen bilgiler arasında. Tecrübeli hocanın ayrıca savunma ve orta alan oyuncularını basit top kaybı yapmamaları konusunda uyardığı da öğrenildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery