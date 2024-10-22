Okan Buruk: 'Beşiktaş'ı düşünmeyin, öncelik Avrupa'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımla bir toplantı yaparak Beşiktaş derbisini düşünmemelerini istedi.
Avrupa Ligi'nde hedeflerinin bulunduğunu futbolcularına anlatan sarı-kırmızılı teknik adamın, "Ligdeki gidişatımız gayet iyi ve hafta sonu güzel bir galibiyet aldık. Şimdi Avrupa'ya konsantre olmak zorundayız. Burada bir yolculuğumuz var. Bu kulübün önceliği hep Avrupa'dır" diye konuştu.
Ligde çok önemli bir derbi beklediğini ancak şimdilik Elfsborg ile yapılacak maça odaklandıklarına vurgu yapan Okan Hoca'nın, oyuncuların aklının Süper Kupa'daki 5-0'lık yenilgide olmasından dolayı bu konuşmayı gerçekleştirdiği ifade edildi.
Buruk'un, "O maç hepimiz adına talihsizlikti ama şimdilik bunu düşünmemenizi istiyorum. Elfsborg'u yenersek Beşiktaş maçına moralli hazırlanacağız" dediği vurgulandı.
Avrupa Ligi'nde hedeflerinin bulunduğunu futbolcularına anlatan sarı-kırmızılı teknik adamın, "Ligdeki gidişatımız gayet iyi ve hafta sonu güzel bir galibiyet aldık. Şimdi Avrupa'ya konsantre olmak zorundayız. Burada bir yolculuğumuz var. Bu kulübün önceliği hep Avrupa'dır" diye konuştu.
Ligde çok önemli bir derbi beklediğini ancak şimdilik Elfsborg ile yapılacak maça odaklandıklarına vurgu yapan Okan Hoca'nın, oyuncuların aklının Süper Kupa'daki 5-0'lık yenilgide olmasından dolayı bu konuşmayı gerçekleştirdiği ifade edildi.
Buruk'un, "O maç hepimiz adına talihsizlikti ama şimdilik bunu düşünmemenizi istiyorum. Elfsborg'u yenersek Beşiktaş maçına moralli hazırlanacağız" dediği vurgulandı.