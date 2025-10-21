21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Okan Buruk'a 'çeyrek' altın

Yeni sözleşmesinde şampiyon olursa 30 milyon TL bonus yazılan Okan Buruk, Devler Ligi'nde çeyrek final bileti alırsa 30 milyon TL daha kazanacak.

calendar 21 Ekim 2025 09:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'a 'çeyrek' altın
Kadrosuna nokta atışı takviyeler isteyen Okan Buruk, listesinin ilk sırasına yazılan oyuncuların transferi gerçekleşince hedefini Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirlemişti.

Galatasaray Yönetimi de bu beklentiye göre Buruk'un sözleşmesinde güncelleme yaptı. Garanti ücreti 140 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıkartılan başarılı teknik adam, üst üste 4. şampiyonluk halinde 30 milyon TL bonusla ödüllendirilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalınması halinde de Okan Buruk yine 30 milyon TL prim alacak.

TÜRKİYE KUPASI 7.5, SÜPER KUPA 10 MİLYON TL

Buruk'un ayrıca Türkiye Kupası için 7.5, Süper Kupa için de 10 milyon TL bonusları bulunuyor.

"BANA DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ VERİN"

Pazar günü doğum gününü kutlayan Okan Buruk, oyuncularından hediye olarak Şampiyonlar Ligi galibiyeti istedi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
