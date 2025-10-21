Okan Buruk'a 'çeyrek' altın

Kadrosuna nokta atışı takviyeler isteyen Okan Buruk, listesinin ilk sırasına yazılan oyuncuların transferi gerçekleşince hedefini Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirlemişti.
Galatasaray Yönetimi de bu beklentiye göre Buruk'un sözleşmesinde güncelleme yaptı. Garanti ücreti 140 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıkartılan başarılı teknik adam, üst üste 4. şampiyonluk halinde 30 milyon TL bonusla ödüllendirilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalınması halinde de Okan Buruk yine 30 milyon TL prim alacak.
TÜRKİYE KUPASI 7.5, SÜPER KUPA 10 MİLYON TL
Buruk'un ayrıca Türkiye Kupası için 7.5, Süper Kupa için de 10 milyon TL bonusları bulunuyor.
"BANA DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ VERİN"
Pazar günü doğum gününü kutlayan Okan Buruk, oyuncularından hediye olarak Şampiyonlar Ligi galibiyeti istedi.
