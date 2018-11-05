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Oğuzhan Özyakup tam anlamıyla gözden düştü

Beşiktaş'ta orta sahanın önemli isimlerinden Oğuzhan Özyakup, form düşüklüğü nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'in gözünden düştü.

Oğuzhan Özyakup tam anlamıyla gözden düştü
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05 Kasım 2018 09:06
Gösterdiği performans ile eleştiri oklarının hedefinde olan Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup'ın Genk maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların genç 10 numarası Oğuzhan Özyakup, önceki akşam Başakşehir'le oynanan lig mücadelesini başladığı gibi yedek kulübesinde tamamlamıştı.

Son haftalardaki performans düşüklüğüyle bekleneni bir türlü veremeyen Oğuzhan'ın, Genk'le oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesine de kulübeden başlaması bekleniyor.

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