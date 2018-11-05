Gösterdiği performans ile eleştiri oklarının hedefinde olan Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup'ın Genk maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.Siyah-beyazlıların genç 10 numarası Oğuzhan Özyakup, önceki akşam Başakşehir'le oynanan lig mücadelesini başladığı gibi yedek kulübesinde tamamlamıştı.Son haftalardaki performans düşüklüğüyle bekleneni bir türlü veremeyen Oğuzhan'ın, Genk'le oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesine de kulübeden başlaması bekleniyor.