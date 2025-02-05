Oğuz Aydın kupada şov yaptı

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, 5-0 kazanılan Erzurumspor maçında 3 asist yaparak dikkat çekti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Maça 61. dakikada Talisca'nın yerine dahil olan Oğuz; 78. dakikada Mert Hakan'ın, 81 ve 89'da ise Youssef En-Nesyri'nin attığı gollerde yaptığı asistlerle takımının farka koşmasında önemli rol oynadı.
Oğuz Aydın, bu asistlerle birlikte bu sezon çıktığı 13 maçta 4 golün yanına 4 de asist eklemiş oldu.
Maça 61. dakikada Talisca'nın yerine dahil olan Oğuz; 78. dakikada Mert Hakan'ın, 81 ve 89'da ise Youssef En-Nesyri'nin attığı gollerde yaptığı asistlerle takımının farka koşmasında önemli rol oynadı.
Oğuz Aydın, bu asistlerle birlikte bu sezon çıktığı 13 maçta 4 golün yanına 4 de asist eklemiş oldu.
Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışından attı.pic.twitter.com/i9Dk9s4F4S
— Sporxtv (@sporxtv) February 5, 2025
Youssef En-Nesyri, kaleciden sıyrılıp Fenerbahçe'nin 4. golünü attı.pic.twitter.com/8OuDFyxnR9
— Sporxtv (@sporxtv) February 5, 2025
Kadıköy'de kapanışı En-Nesyri yaptı.pic.twitter.com/uDm7YGPk0c
— Sporxtv (@sporxtv) February 5, 2025