Oğuz Aydın kupada şov yaptı

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, 5-0 kazanılan Erzurumspor maçında 3 asist yaparak dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oğuz Aydın kupada şov yaptı
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05 Şubat 2025 22:46
Son güncelleme 05 Şubat 2025 23:28
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, 5-0 kazanılan Erzurumspor maçında 3 asist yaparak dikkat çekti.

Maça 61. dakikada Talisca'nın yerine dahil olan Oğuz; 78. dakikada Mert Hakan'ın, 81 ve 89'da ise Youssef En-Nesyri'nin attığı gollerde yaptığı asistlerle takımının farka koşmasında önemli rol oynadı.

Oğuz Aydın, bu asistlerle birlikte bu sezon çıktığı 13 maçta 4 golün yanına 4 de asist eklemiş oldu.


 

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