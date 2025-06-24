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Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor ile devam dedi

Oğulcan Çağlayan, yeni sezonda da Kocaelispor forması giyecek. Tecrübeli futbolcu, sosyal medyada yaptığı açıklamada camiaya teşekkür ederken, "Bu şehre layık mutluluklar için elimden geleni yapacağım" dedi.

calendar 24 Haziran 2025 21:00
Fotoğraf: X.com
Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor ile devam dedi
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Oğulcan Çağlayan X hesabından yayınladığı mesajla yeni sezonda da Kocaelispor forması giyeceğini duyurdu.

Kocaelispor formasıyla yola devam eden Oğulcan Çağlayan, sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama paylaştı. Takıma ve taraftarlara teşekkür eden deneyimli futbolcu, "Şanlı Kocaelispor formasıyla, hak ettiğimiz yerde bu şehre layık olduğu mutlulukları yaşatmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" dedi.

Çağlayan ayrıca, Başkan Recep Durul'a, teknik direktöre, ekibe ve yönetime teşekkür ederek, "Biz çok güzel bir aileyiz. Birlikte yapacak daha çok şeyimiz var" ifadelerini kullandı.

KOCAELİSPOR PERFORMANSI

Kocaelispor formasıyla 39 maça çıkan Oğulcan Çağlayan, 22 gol ve 8 asist ile takımına katkı sağladı.



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