OGM Ormanspor uzatmalarda galibiyeti aldı

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan 9. haftanın son karşılaşmasında OGM Ormanspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
Konyaspor, mücadelenin ilk periyodunu 21-18 önde tamamlarken, iki takım soyunma odasına 36-36 eşitlikle gitti.
Müsabakanın üçüncü periyodu 53-50 ev sahibinin üstünlüğüyle geçilirken, normal süresi 72-72 sona eren mücadeleyi OGM Ormanspor, 86-76 kazandı.
Konyaspor, mücadelenin ilk periyodunu 21-18 önde tamamlarken, iki takım soyunma odasına 36-36 eşitlikle gitti.
Müsabakanın üçüncü periyodu 53-50 ev sahibinin üstünlüğüyle geçilirken, normal süresi 72-72 sona eren mücadeleyi OGM Ormanspor, 86-76 kazandı.