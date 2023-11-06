OGM Ormanspor uzatmalarda galibiyeti aldı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Konyaspor'u normal süresi 72-72 biten maçın uzatma bölümünde 86-76 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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OGM Ormanspor uzatmalarda galibiyeti aldı
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06 Kasım 2023 20:17
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan 9. haftanın son karşılaşmasında OGM Ormanspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Konyaspor, mücadelenin ilk periyodunu 21-18 önde tamamlarken, iki takım soyunma odasına 36-36 eşitlikle gitti.

Müsabakanın üçüncü periyodu 53-50 ev sahibinin üstünlüğüyle geçilirken, normal süresi 72-72 sona eren mücadeleyi OGM Ormanspor, 86-76 kazandı.

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