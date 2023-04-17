Odom: "LeBron, basketbolun tanrısı..."

Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Lamar Odom, Lakers süperstarı LeBron James'i "basketbolun tanrısı" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Odom: 'LeBron, basketbolun tanrısı...'
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17 Nisan 2023 14:05
Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Lamar Odom, Lakers süperstarı LeBron James'i "basketbolun tanrısı" olarak nitelendirdi.

TMZ ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette Odom, Lakers'ın bu sezon şampiyon olma şansı hakkında konuşurken, LeBron'dan "basketbolun tanrısı" olarak bahsetti:

"Adı Tanrı James. Basketbolun tanrısı. Sağlıklı olduğumuz sürece şampiyon biziz."

Lakers, Memphis Grizzlies'e karşı oynadığı ilk playoff maçında galip gelerek, seride 1-0 öne geçmiş durumda.

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