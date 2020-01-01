Obama: "Steph, kesinlikle tarihin en iyi şutörüdür!"

Eski ABD başkanı Barack Obama, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin "kesinlikle" tüm zamanların en iyi şutörü olduğunu söyledi.



"The Bill Simmons Podcast" programına konuk olarak çıkan ve büyük bir basketbol hayranı olan Obama, Curry'nin yaptığını yapabilen bir şutörü daha önce görmediğini açıkladı.



Obama, Bakari Sellers'ın, Curry'nin tarihteki en büyük şutör unvanını kazanıp kazanmadığı sorusuna, şöyle yanıt verdi:



"Şüphesiz. Kesinlikle. Steph Curry kadar istikrarlı ve olmayacak şekillerde şut sokabilen birini asla görmemiştim. Steph'i iyi tanırım. Yaptığı her şey kusursuz, düzgün ve sıkıdır.



Daha önce açıkladığım şeylerden biri de, ki bunu ben başkanken görmüştünüz çünkü tüm o sporcular, Olimpiyatlara katılanlar falan gelirlerdi. Bu birinci sınıf atletler, X-Men'deki mutantlar gibiler. Bazılarının Hulk gibi olduğunu söyleyebilirsiniz, değil mi? LeBron'un yanında durduğunuzda onun bir azman olduğunu anlıyorsunuz.



Steph'in yanında durduğunuzda, gözlüklerini çıkardığında süper gücü olan adamlardan biri gibi gözüküyor. İlk bakışta hemen anlaşılmıyor ama o da aynı derecede bir azman. Sadece hemen belli olmuyor."



Warriors süperstarı, NBA savunmalarını dağıttığı ve neredeyse durdurulamaz hale geldiği üçlük yeteneğini kullanarak, bazı inanılmaz sezonlar geçirmişti.



NBA'de 11 yılda, Curry oldukça iyi bir özgeçmiş oluşturmuş ve altı kez All-Star olmuş, altı kez All-NBA kadrosuna seçilmiş, iki MVP ödülü kazanmış ve üç NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.



