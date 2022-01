Oakley: "Jordan ve Pippen, artık konuşmuyorlar..."

Chicago Bulls'un eski pivotlarından Charles Oakley, Michael Jordan ve Scottie Pippen'in ilişkisinin artık sona erdiğini söyledi.



Pippen, geçtiğimiz birkaç ay boyunca eski takım arkadaşı MJ hakkında yer yer dürüst fakat ağır açıklamalarda bulunmuştu.



Birçok röportajda ve 'Unguarded' adlı kitabında Pippen, Jordan'ın 1993-94 sezonu öncesinde emekliye ayrılmasından ötürü bencillik yaptığını söylemesi gibi bazı dikkat çekici ifadeler kullanmış ve ünlü 'The Last Dance' belgeselinde tanıtılma biçiminden açıkça hoşlanmadığını da belirtmişti.



Ünlü NBA analisti Bill Simmons'ın podcast'inde konuşan eski New York Knicks yıldızı, Pippen ve Jordan arasındaki ilişki hakkındaki gerçeği ortaya çıkardı ve artık konuşmadıklarını açıkladı:



"Hayır, bence artık bitti. Başından beri çok iyi değildi zaten. Bana kalırsa o belgeselde Dennis Rodman'ı, Scottie ve Steve Kerr'den daha fazla ele almışlardı.



Ama bu konuda da düşüncem şu şekilde; Kerr saha dışında Scottie'den çok daha fazla şey yapmıştı. Muhtemelen Dennis de öyle. Ama saha içinde Scottie ikisinden de çok daha fazla iş yapmış olduğu için kendisini bir nevi ortada bırakılmış gibi hissetti. Ve ayrıca kendisi olmasaydı Jordan'ın altı tane yüzük kazanamayacağını düşünüyordu.



Mike her zaman Scottie'yi övmüştür ve onu asla küçümsememiştir, fakat 'The Last Dance' çıktığından beri neler oldu bilmiyorum. Muhtemelen bunların hiçbirine yanıt vermek istemedi. Zaten basın toplantısına çıkıp bunlar hakkında konuşacak biri de değil. Her zamanki gibi ya golf oynayarak ya da balık tutarak kafasını dinleyecek ve purosunu tüttürecektir..."



Jordan ve Pippen birlikte, sekiz yıllık bir süre içinde iki kez üst üste üç şampiyonluk kazandıkları 90'lı yıllarda Bulls'u eşsiz bir konuma taşımışlardı. O zamanlar bu efsane isimler arasında herhangi bir sorun olduğuna dair bir kanıt olmasa da, uzun süreli arkadaşlığın artık sona ermiş olduğu düşünülüyor.