Nwakaeme yeni takımıyla resmen imzaladı

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'ın Al Fahya kulübü ile sözleşme imzaladı.Bir süredir gündemi meşgul eden ve Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra hangi takıma gideceği merakla beklenen Nwakaeme'nin yeni durağı Suudi Arabistan oldu. Yapılan resmi açıklamada Nijeryalı oyuncunun yeni takımının Al Fahya olduğu ve sözleşmenin ise 2024'e kadar olduğu duyuruldu.33 yaşındaki başarılı oyuncu 2018'de Trabzonspor'a imza atmış ve Süper Lig'de 120 maçta 41 gol 36 asist üretmişti.