Phoenix Suns pivotu Jusuf Nurkic, Golden State Warriors'ın forveti Draymond Green'in "Suns'ın pivotu yok" ifadesine yanıt verdi.



Nurkic ile Green arasında süregelen çekişme, Nurkic'in Green'in 'Inside The NBA'de Suns'ın pivot eksikliğine ilişkin son yorumlarına karşılık vermesiyle bir kez daha alevlendi.



Nurkic alaycı bir şekilde Green'in eski takım arkadaşı Kevin Durant'e olan takıntısından bahsederek, Warriors forvetinin Durant'in 2019'da Golden State'ten ayrılmasından dolayı hala üzgün olduğunu ima etti:



"Görüyorum ki bu kardeşin halen yardıma ihtiyacı var. AKLI HALEN KD'de. Draymond'ın 'bitmiş' olduğu gerçeği hoşuna gitmemiş."



İkili arasındaki atışmalar, geçtiğimiz Aralık ayında Green'in Nurkic'in kafasına vurmasından beri başlamış ve sonrasında her iki oyuncu da birbirine sert eleştirilerde bulunmuştu.



Nurkic, Green'i şiddet içeren eylemleri için yardıma ihtiyaç duymakla suçlamış, Draymond ise Suns pivotuna şimdiye kadarki en kötü playoff galibiyet yüzdesine sahip olması sebebiyle dalga geçmesi de dahil olmak üzere birçok kez laf atmıştı.





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