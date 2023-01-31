Nuhspor Kadın Futbol Takımı'nın hedefi Süper Lig!

Kadın Futbol 1. Ligi'ne geçen yıl yükselen ve ligde başarılı bir performans sergileyen Şırnak Belediyesi Nuhspor Kadın Futbol Takımı'nın hedefi Süper Lige çıkmak.



Geçen sezon 2. Lig A Grubu play-off maçında Gaziantep Gazikent Kadın Futbol Takımını yenerek 1. Lige çıkan takım, ligde geride kalan 15 haftada gösterdiği başarılı bir performansıyla dikkati çekiyor. Kadrosunu 3 Azerbaycanlı futbolcuyla güçlendiren Şırnak ekibi, ligde oynadığı 15 maçtan 8 galibiyet, 5 beraberlik alarak 29 puanla grubunda üçüncü sırada yer alıyor.



Aldıkları başarılı sonuçlarla ligde şampiyonluk adayı 3 takımdan biri olan Şırnak Belediyesi Nuhspor Kadın Futbol Takımı, 5 Şubat'ta Gaziantep Asya Spor ile deplasmanda yapacağı 16. hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



"Şampiyonluğun 3 favorisinden biriyiz"



Kulüp Başkanı Mehmet Emin Yürek, AA muhabirine, son 3 yılda 2 şampiyonluk kazanarak son yıllarda kadın futbol takımının neler yapabileceğini gösterdiklerini, bu yıl da şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.



1. Ligde değerli takımların olduğunu belirten Yürek, şampiyonluğa odaklandıklarını kaydetti. Özellikle kadınları futbolla buluşturmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Yürek, şöyle dedi:



"Bu süreçte Valimiz başta olmak üzere sponsorumuz belediye ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün büyük destekleri oldu. Verilen desteklerle bu yıl altyapımızı oluşturuyoruz ve seçmelerimiz olacak. Buradan çıkan sporcularımızı başka takımlara ve milli takıma göndermek istiyoruz."



Yürek, 3 Azerbaycanlı sporcuyla kadrolarını güçlendirdiklerini aktardı.



Takımın teknik direktörü Özge İnpınar da geride kalan haftalarda iyi sonuçlar aldıklarını ve şampiyon olmak istediklerini kaydetti.



Kentte spora büyük bir destek olduğunu dile getiren İnpınar, "Bu desteği gördüğümde çok heyecanlanıyorum. Halkımız takımı seviyor ve desteklerini esirgemiyor. En büyük hedefimiz takımımızı Süper Lige çıkarmak. Şampiyonlukta iddialıyız. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz." diye konuştu.



"Ön yargıları kırdık"



Takım kaptanı Gizem Yanlıgaş ise son 3 yılda 2 kez şampiyon olduklarını, ligde de iyi bir konumda bulunduklarını belirtti.



İlk 2 takımla aralarında büyük bir puan farkı olmadığını anlatan Yanlıgaş, şöyle devam etti:



"Şampiyonluğa oynuyoruz. Süper Lige çıkmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu hafta da ikincilik için yarıştığımız Gaziantep Asya Spor ile deplasmanda oynayacağız. Şırnak'ta kadınların neler yapabildiklerini kanıtladığımızı düşünüyorum. Bir anlamda ön yargıları kırdık."



Oyuncu Delal Üstün, sezonu şampiyon olarak tamamlamak ve başarılarını taçlandırmak istediklerini söyledi.



"4 yıl önce başladığımda takıma kız oyuncu bulamıyorduk. Aileler de kızların top oynamasına karşı çıkıyordu. Başarılarımızla onların yolunu açtığımızı ve kızların da futbolda bir yerlere gelebileceğini gösterdik." ifadelerini kullanan Üstün, taraftarlarıyla birlikte büyük başarılar elde edileceklerine inandığını anlattı.



Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Umaç ise kadın futbol takımının sadece 1. Ligde mücadele etmediğini, aynı zamanda Süper Lige çıkmak için de çok güçlü bir aday olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Daha önce evlerinden çıkamayan, okula gidemeyen kızlarımız şu an statlarda spor yapıyor. Bu çok önemli. Öncelikle onlara bu izni veren ailelerine şükranlarımızı sunuyoruz. Önümüz açık. Kısa sürede spor alanında çok büyük başarı elde edecek sporcular, Şırnak'tan çıkacaktır. Şırnak'ta 1. lig ve 3. ligde kadın takımımız var. Altyapı da hızla gelişiyor. Bu çocuklarımızı Süper Lig'de göreceğimize inanıyoruz."





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