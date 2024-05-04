Nottingham deplasmanda 3 golle kazandı

Premier Lig 36. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Nottingham Forest deplasmanda konuk olduğu Sheffield United'ı 3-1 mağlup etti.



Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 27. ve 65. dakikalarda Callum Hudson-Odoi, 51. dakikada Ryan Yates, Sheffield United'ın golünü 17. dakikada penaltıdan Ben Brereton Diaz kaydetti.



Nottingham Forest bu galibiyetle puanını 29'a yükseltirken, küme düşmesi önceden kesinleşen Sheffield United ise 19 puanda kaldı.



Nottingham Forest bir sonraki karşılaşmasında Chelsea'yi konuk ederken, Sheffield United ise Everton deplasmanına gidecek.



Günün aynı saatinde başlayan diğer karşılaşmada Brentford ile Fulhan golsüz berabere kaldı.





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