Norveç, Güney Kıbrıs'a fazla geldi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 6. haftasında Norveç, deplasmanda Güney Kıbrıs deplasmanına çıktı.



AEK Arena'da oynanan maçı Norveç 4-0 kazanarak sahadan farklı skorla ayrılmayı başardı.



Maçın 33. dakikasında Sörloth'un golüyle perdeyi açan Norveç ilk yarıyı tek farklı üstünlükle tamamladı. Karşılaşmada 65. dakikaya gelindiğinde Haaland sahneye çıkarken 72'de Haaland bir kez daha fileleri havalandırarak farkı üçe çıkardı. Aursnes'in 81. dakikadaki golüyle ise maçın skoru 4-0 olarak belirlendi.



Bu sonuçla Norveç puanını 10' ayükseltirken gruptaki iddiasını sürdürdü, Güney Kıbrıs ise puansız olarak son sırada kaldı.



