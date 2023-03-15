Nijeryalılar, Galatasaray'ın transfer girişimini duyurdu

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı! Nijerya basını sarı-kırmızılıların Cyriel Dessers ile ilgilendiğini öne sürdü

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Nijeryalılar, Galatasaray'ın transfer girişimini duyurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2023 13:47
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor...

Birçok oyuncusuna talipler olan sarı-kırmızılılar gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvamış durumda. Mauro Icardi'nin bonservisini satın almak için girişimlerde bulunan Galatasaray'la ilgili bir iddia da Nijerya'dan geldi.

Cimbom'un kariyerini Cremonese'de sürdüren Cyriel Dessers ile ilgilendiği öne sürüldü. Belçika'da doğup büyüdükten sonra kısa süre Hollanda'da top koşturan, sonrasında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer olan 28 yaşındaki futbolcunun Cremonese ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların Icardi transferinde mutlu sona ulaşamaması durumunda 1.85 boyundaki Dessers için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü. Ekim 2020'de Nijerya ile A Milli olan Dessers, bu sezon Serie A'da 20 maçta 5 gol kaydetti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery