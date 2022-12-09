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Niğde Anadolu FK, devre arasına moralli girmek istiyor

Niğde Anadolu FK'da yardımcı antrenör Berkcan Biratan, açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Niğde Anadolu FK, devre arasına moralli girmek istiyor
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09 Aralık 2022 14:17
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aldığı kötü sonuçlarla ligin dibine demir atan Niğde Anadolu FK'da yardımcı antrenör Berkcan Biratan, ligin ilk yarısının son 2 maçını kazanarak, devre arasına moralli girmek istediklerini söyledi.

Ligde oynadığı 15 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak ligin son sırasına yerleşen Niğde Anadolu FK'da yardımcı antrenör Berkcan Biratan, değerlendirmelerde bulundu. Biratan, "Ligin ilk yarısındaki maçlara bakacak olursak istediğimiz sonuçları alamadığımızın farkındayız. Sezona iyi hazırlandık, her maça çok iyi çalışıp çıktık. Ancak maalesef ilk yarı hayal ettiğimiz şekilde geçmedi. Tek istediğimiz lige verilecek olan aradan önceki 2 maçımızı da kazanmak. Devre arasına moralli girmek istiyoruz. Puan durumunda bulunduğumuz yerden çok daha yukarıları hak ediyoruz. Hak ettiğimiz yerlere ulaşabilmek için ilk olarak araya girmeden oynayacağımız 2 maçı da kazanmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Daha sonrasında güzel bir kamp dönemiyle lige hazırlanacağız" dedi.

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