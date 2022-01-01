Nick Young, Russ'ı savundu!: "Adam Tony Snell sanki!"

Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Nick Young, Russell Westbrook'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi.



Düşük yüzdeli şut atması ve yüksek oranlı top kayıpları sebebiyle, birçok taraftar ve lig analisti Westbrook'un bu sezonki performansını bir süredir acımasız bir şekilde eleştiriyordu.



Yakın zamanda bir taraftar, Russ'a Instagram DM'inden bir diss parçası gönderecek kadar bile ileri gitmişti.



Instagram'da Young, bu gelişme sonrası Russ'ı savunarak, kendisinin "ilk oylamada Hall of Fame seçilecek" bir oyuncu olduğuna dikkat çekti:



"İşte bu yüzden kaybediyorlar. Çünkü insanlar sevgiden ziyade nefret göstermeyi tercih ediyor. Bu adam Russ, ilk oylamada Hall of Fame seçilecek bir oyuncu ama adam sanki Tony Snell'miş gibi konuşuyorsunuz. Haha saygısızlık olmasın."



Westbrook sezonda 18.7 sayı, 8.1 ribaund ve 8.0 asist ortalamaları yakalıyor olsa da, üçlük çizgisi gerisinden %29.1, genel olarak ise %43.8 şut isabetiyle oynuyor.



