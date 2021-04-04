"Neymar Messi ile Barcelona'da oynamak istiyor"

Neymar'ın Messi ile oynayabilmek için PSG ile yeni sözleşme yapmaya yanaşmadığı ve ikilinin Barcelona'da yeniden oynayabileceği dedikoduları yayılmaya başladı.

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'Neymar Messi ile Barcelona'da oynamak istiyor'
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04 Nisan 2021 01:15
PSG'nin yıldızı Neymar'ın yeniden Messi ile birlikte forma giyebilmek için Barcelona'ya yeniden dönmek istediği iddia edildi.

Neymar'ın Brezilya'dan Barcelona'ya transferindeki başrol isimlerden eski menajeri Andre Cury, açıklamasında Neymar ve Messi'nin yeniden PSG'de değil Barcelona'da birlikte oynayacağını söyledi. 2019'da Neymar'ı yeniden Barcelona'ya transfer etmek için çaba sarf eden Cury'nin açıklamasına göre Brezilyalı yıldız, Messi'nin takımda kalma isteğinin ardından PSG ile sözleşme yenilemeye yanaşmıyor.

Başkanlık seçiminden önce Barcelona'daki durumu belli olmayan Messi'nin Laporta'nın yeniden başkan olması ile birlikte takımda kalacağı yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

29 yaşındaki Neymar'ın PSG ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.



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