Neymar'dan Messi'ye veda mesajı!

Brezilyalı yıldız Neymar, PSG'den ayrılan Lionel Messi'ye veda etti.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim her şeyi denedik ama düşündüğümüz gibi olmadı. Geçen iki yılı seninle paylaşmak güzeldi. Seni seviyorum." dedi.



Arjantinli yıldız ise Neymar'a şu ifadelerle cevap verdi: "Teşekkürler Neymar! Yeniden birlikte oynamak benim için bir zevkti. Her şey gönlünce olsun. Seni çok seviyorum."



Taraftarların ıslıklı protestolarına kalan Neymar'ın da yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşuluyor.





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