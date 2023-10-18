Neymar'dan kötü haber: Çapraz bağı yırtıldı

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar'ın Uruguay maçındaki sakatlığının detayları belli oldu.



Al Hilal Kulübü, Brezilya'nın Uruguay ile oynadığı maçın 45+4. dakikasında sakatlanan ve sedye ile kenara gelen Brezilyalı yıldızın sol diz ön çapraz bağında ve menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada Neymar'ın ameliyat edileceği ve ameliyatın ardından tekrar durumunun kontrol edileceği ifade edildi.



Bu sezon Al Hilal ile 5 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 1 gol 3 asistlik performans göstermişti.



