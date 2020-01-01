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Nets'in birinci önceliği: Joe Harris ile yeniden anlaşmak!

Brooklyn Nets'in, serbest oyuncu döneminde Joe Harris ile yeniden anlaşma konusunda "ellerinden gelen her şeyi yapması" bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in, serbest oyuncu döneminde Joe Harris ile yeniden anlaşma konusunda "ellerinden gelen her şeyi yapması" bekleniyor.

Harris, sezonun bitiminden sonra sınırsız bir serbest oyuncu olacak ve genel menajer Sean Marks, Harris'in önümüzdeki yıllarda Brooklyn'de kalmasını istediğini söyledi.

SB Nation'dan Anthony Puccio'ya göre, genel menajer Michael Grady'nin yer aldığı maç öncesi programında konuştu:

"Birinci önceliğimiz bu. Bu kadar basit, evet. Bunun hakkında pek çok kez konuştuğumuzu düşünüyorum. Joe'nun geldiği noktayla tabii ki çok gurur duyuyoruz."

Harris, son iki sezonda oyununu daha da geliştirirken, ligin en iyi üç sayılık şutörlerinden biri olarak, 16 milyon dolarlık ve iki yıllık bir anlaşmadan çıkıyor.


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