12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
3-175'
12 Ekim
Litvanya-Polonya
0-272'
12 Ekim
Romanya-Avusturya
0-075'
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
1-073'
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
0-053'
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
1-057'
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
1-057'
12 Ekim
Mali-Madagaskar
2-059'

Neslihan Arın'dan Badminton'da altın zafer

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Challenge Badminton Turnuvası'nda Neslihan Arın, tek kadınlar finalinde Japon rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Uluslararası Türkiye Challenge Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Neslihan Arın, tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.
 
İstanbul'daki Ata Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon, final maçlarıyla tamamlandı.
 
Neslihan, Japon Nanami Someya ile karşılaştığı tek kadınlar finalini 21-7 ve 21-4'lük setlerle 2-0 kazanarak podyumun zirvesine çıktı.
 
Çift kadınlarda final oynayan Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci ise Bulgaristan'dan Gabriela Stoeva-Stefani Stoeva ikilisine 2-0 (21-10, 21-19) yenilerek 2'nciliği elde etti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
