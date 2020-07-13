Nereden nereye; forvet Ahmet Çalık!

Sarı-kırmızılı takımda forvet oyuncularının yokluğu Galatasaray'a zorluk çıkardı.

Nereden nereye; forvet Ahmet Çalık!
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13 Temmuz 2020 13:04
Sarı-kırmızılı takımda forvet oyuncuları Falcao ve Andone'nin yokluğunda teknik direktör Fatih Terim, Ankaragücü maçında çaresiz kaldı.

Takımı 1-0 geriye düşen başarılı hoca, 90. dakikada stoper olan Ahmet Çalık'ı forvet olarak sahaya sürdü. Bu hamle de sonuç getirmeyince Cimbom mücadeleyi kaybetti.

Galatasaray böylelikle ara sonrası çıktığı 6. maçını da kazanamadı ve bunlardan 4'ünü kaybetmiş oldu.



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