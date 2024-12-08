Nefes kesen maç Ankargücü'nün

1. Lig'de Ankaragücü, Boluspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nefes kesen maç Ankargücü'nün
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08 Aralık 2024 18:02
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi Ankaragücü 3-2'lik skorla kazandı.

Ankaragücü, 3. dakikada Kevin Varga ve 27. dakikada Renaldo Cephas ile 2-0'ı buldu. Boluspor, 35. dakikada Hüsamettin Yener ile farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip Jefferson'un 52. dakikada penaltıdan attığı golle 2-2'yi buldu.

Ankaragücü, Dorin Rotariu'nun 90. dakikada attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü, 23 puana yükseldi. Boluspor, 21 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Boluspor, gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

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