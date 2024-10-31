Nedovic'ten hakemlere: 'Sahadaki 3 kişi maça müdahale etti'

Kızılyıldız'ın Zalgiris Kaunas'a son saniye basketiyle yenildiği maçın ardından Nemanja Nedovic, hakemleri eleştirdi.



Nedovic, "Maça geri dönmeyi başardık ve öne geçme fırsatımız da oldu. Ancak sahadaki üç kişi maça müdahale etti. Çok uzun süredir böyle bir karşılaşmanın parçası olmamıştım." ifadelerini kullandı.



İlk yarıyı 14 sayı geride tamamlayan ve son çeyreğe 66-57 geride giren Kızılyıldız, maçın bitimine 01:56 kala skora 79-79'da dengeyi detirdi ancak Bryant Dunston'ın attığı son saniye basketiyle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Nedovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarına "Bizim için can yakan bir mağlubiyet oldu. Bu gece verdiğimiz mücadeleden dolayı gururlu olmamız gerekiyor. Karşılaşmaya iyi başlayamadık ama bu taraftar grubunun önünde mücadele etmek çok kolay değil. Zalgiris bu sahada çok iyi bir takım." sözlerini söyledi.



Nedovic, çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında son EuroLeague şampiyonu Panathinaikos ile karşılaşacakları maç hakkında da "Kızılyıldız maçını arkamızda bırakıp önümüze bakmamız gerekiyor. Bu tabii ki çok kolay olmayacak, ikinci yarı çok mücadele ettik ancak hakemler kazanmamıza müsade etmedi. Bunun psikolojik etkileri olacaktır fakat iki gün sonra önümüzde bir maç var ve bu mağlubiyeti telafi etmemiz gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.



