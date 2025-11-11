Necip Uysal, suç duyurusu için Adliye'de

Bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal, kendi TC Kimlik Numarası ve adının kullanılarak başka biri tarafından bahis hesabı açılması ve oynanması nedeniyle suç duyurusunda bulunmaya gitti.

calendar 11 Kasım 2025 08:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için sabahın çok erken saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

Necip Uysal, kendi TC Kimlik Numarası ve adının kullanılarak başka biri tarafından bahis hesabı açılması ve oynanması nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

TFF tarafından yapılan sevkler sonrası Necip Uysal şu açıklamayı yapmıştı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın." 



