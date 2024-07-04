Ndombele'den Galatasaray'a veda mesajı

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Tanguy Ndombele, Sarı-kırmızılılar için veda mesajı yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ndombele'den Galatasaray'a veda mesajı
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04 Temmuz 2024 10:22
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Tanguy Ndombele, Sarı-kırmızılılara resmen veda etti.

27 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

"Bizi şampiyonluğa taşıyan bu macera için yöneticilerimize, personelimize, takım arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Sonsuza kadar kalbimde bir yeri olan destekleriniz için taraftarlara teşekkür ederim.

Sizi burada çok özleyeceğim. Yeni maceralarınızda iyi şanslar.

Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübüdür!"



G.SARAY'DA NE YAPTI?

Ndombele geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta forma giydi. Ndombele bu karşılaşmalarda 681 dakika süre bulurken 1 asistlik katkı verdi.  

 
 

 

 

 

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