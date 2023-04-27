NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikasının, yakın zamanda üzerinde anlaşmaya varılan yeni toplu iş sözleşmesini onayladıkları duyuruldu.



Yeni toplu iş sözleşmesinin 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceği ve 2028-29 sezonunun sonuna kadar yürürlükte kalacağı açıklandı.



Yeni 'CBA', Golden State Warriors ve LA Clippers gibi yüksek meblağda harcama yapan takımların kadrolarını oluşturma yollarını sınırlayan hükümler içermesinin yanı sıra, ayrıca yeni bir sezon içi turnuvayı da beraberinde getiriyor.



NBA en son 2011'de, takım sahiplerinin basketbolla ilgili gelirlerdeki paylarını yüzde 43'ten yüzde 49'a çıkardığında bir lokavt yaşanmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ