NBA'in, Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın Philadelphia 76ers'tan takasını zorlamak için maçlara çıkmadığı 2021-22 sezonunu, bir senelik NBA hizmet süresi olarak saydığı bildirildi.



ESPN'den Zach Lowe, Simmons'ın hizmet süresi durumunun NBA toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir tartışma konusu olduğunu bildirdi. Rapora göre "birkaç" takım yetkilisinin, Simmons'ın mevzubahis sezonunun hizmet süresi olarak kabul edilmesi fikrine karşı çıktığı belirtildi.



Bununla birlikte, Simmons'ın 2021-22 sezonu için sayılan hizmet süresinin "bağımsız" bir durum olduğu ve "gelecekteki davalar için emsal oluşturmayı amaçlamadığı" açıklandı. Simmons, Sixers için oynamayı reddetmesinin sebebi olarak zihinsel sağlık problemlerini göstermiş ve sonrasında Brooklyn'e takas edildiğinde ise, diz ve sırt sakatlıkları nedeniyle kenarda oturmayı sürdürmüştü.



Philadelphia, ekibe rapor vermeyi reddetmesi nedeniyle başlangıçta Simmons'ın maaşının yaklaşık 20 milyon dolarlık miktarını alıkoymuştu. Simmons daha sonra maaşı geri almak için şikayette bulunmuş ve iki taraf Ağustos 2022'de anlaşmaya varmıştı.



