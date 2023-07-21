NBA, Simmons'ın oynamadığı 2021-22 sezonunu hizmet süresine dahil etti

NBA'in, Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın Philadelphia 76ers'tan takasını zorlamak için maçlara çıkmadığı 2021-22 sezonunu, bir senelik NBA hizmet süresi olarak saydığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
NBA, Simmons'ın oynamadığı 2021-22 sezonunu hizmet süresine dahil etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2023 12:22
NBA'in, Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın Philadelphia 76ers'tan takasını zorlamak için maçlara çıkmadığı 2021-22 sezonunu, bir senelik NBA hizmet süresi olarak saydığı bildirildi.

ESPN'den Zach Lowe, Simmons'ın hizmet süresi durumunun NBA toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir tartışma konusu olduğunu bildirdi. Rapora göre "birkaç" takım yetkilisinin, Simmons'ın mevzubahis sezonunun hizmet süresi olarak kabul edilmesi fikrine karşı çıktığı belirtildi.

Bununla birlikte, Simmons'ın 2021-22 sezonu için sayılan hizmet süresinin "bağımsız" bir durum olduğu ve "gelecekteki davalar için emsal oluşturmayı amaçlamadığı" açıklandı. Simmons, Sixers için oynamayı reddetmesinin sebebi olarak zihinsel sağlık problemlerini göstermiş ve sonrasında Brooklyn'e takas edildiğinde ise, diz ve sırt sakatlıkları nedeniyle kenarda oturmayı sürdürmüştü.

Philadelphia, ekibe rapor vermeyi reddetmesi nedeniyle başlangıçta Simmons'ın maaşının yaklaşık 20 milyon dolarlık miktarını alıkoymuştu. Simmons daha sonra maaşı geri almak için şikayette bulunmuş ve iki taraf Ağustos 2022'de anlaşmaya varmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery