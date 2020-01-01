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NBA formalarının arkasında yer alabilecek sosyal mesajlar belli oldu!

NBA ve NBPA, formaların arkasındaki numaraların üzerinde görüntülenebilecek sosyal adalet mesajları konusunda bir anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA ve NBPA, formaların arkasındaki numaraların üzerinde görüntülenebilecek sosyal adalet mesajları konusunda bir anlaşmaya vardı.

Oyuncular birinci ve ikinci bir seçime sahip olabilecekler, ancak istemiyorlarsa alanı sosyal bir mesaj için kullanmak zorunda olmayacaklar.

NBA formalarının arkası için onaylanan ve önerilen sosyal mesajların listesi şu şekilde:

Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir)

Say Their Names (İsimlerini Söyleyin)

Vote (Oy verin)

I Can't Breathe (Nefes Alamıyorum)

Justice (Adalet)

Peace (Barış)

Equality (Eşitlik)

Freedom (Özgürlük)

Enough (Yeter)

Power to the People (İnsanlara Güç)

Justice Now (Şimdi Adalet)

Say Her Name (Adını söyleyin)

Sí Se Puede (Yes We Can - Evet Yapabiliriz)

Liberation (Kurtuluş)

See Us (Bizi Görün)

Hear Us (Bizi Duyun)

Respect Us (Bize Saygı Duyun)

Love Us (Bizi Sevin)

Listen (Dinleyin)

Listen to Us (Bizi Dinleyin)

Stand Up (Ayağa Kalk)

Ally (Müffetik Olun)

Anti-Racist (Anti-Irkçı)

I Am A Man (Ben Bir İnsanım)

Speak Up (Yüksek Sesle Konuş)

How Many More (Daha Kaç Tane Olacak)

Group Economics (Grup Ekonomisi)

Education Reform (Eğitim Reformu)

Mentor (Akıl Hocalığı Yapın).


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