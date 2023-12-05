NBA'de Ekim ve Kasım ayları için Ayın Oyuncusu, Ayın Koçu ve Ayın Çaylağı ödülleri sahiplerini buldu.



Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic ve Boston Celtics forveti Jayson Tatum, Ekim ve Kasım için Ayın Oyuncusu ödüllerinin sahipleri oldu.



Jokic geçtiğimiz ay 29.0 sayı, 13.2 ribaund ve 9.2 asist ortalamaları yakalarken, Tatum ise ayı 27.7 sayı, 8.8 ribaund ve 4.1 asist ortalamalarıyla tamamladı.



Orlando Magic başantrenörü Jamahl Mosley ve Minnesota Timberwolves başantrenörü Chris Finch, Ekim ve Kasım için Ayın Koçu ödülünü kazanan isimler oldular.



Mosley, Magic'i bu süreçte 13-5'lik bir seriye taşırken, Finch ise Timberwolves'a 14-4'lük seride liderlik etti.



Ve son olarak Oklahoma City Thunder'ın pivotu Chet Holmgren ve Miami Heat forveti Jamie Jaquez Jr., Ekim ve Kasım için Ayın Çaylağı ödülünü almaya hak kazanan oyuncular oldular.



Thunder'da Holmren maç başına 17.9 sayı, 7.8 ribaund ve 2.1 blok ortalamaları yakalarken, Heat'te Jaquez ise 12.0 sayı, 3.9 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarına ulaştı.





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