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NBA 75. yılında, tarihin en iyi 75 oyuncusunu seçecek!

NBA'in Ekim ayında başlayacak 75. yıl kutlamasında, lig tarihinin en iyi 75 oyuncusunu belirleyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in Ekim ayında başlayacak 75. yıl kutlamasında, lig tarihinin en iyi 75 oyuncusunu belirleyeceği bildirildi.

NBA'e göre, 75 kişilik listeyi medya üyeleri, mevcut ve eski oyuncular, koçlar ve takım yöneticilerinden oluşan bir birlik belirleyecek. NBA daha önce 1996 yılında, tüm zamanların en iyi 50 oyuncusunu açıklamıştı.

1996'daki listede, Michael Jordan da dahil olmak üzere o dönemde aktif olan dokuz oyuncu yer almıştı. 1996'da oylama kurulunda koçlar, yöneticiler ve çeşitli medya mensuplarıyla birlikte 10 oyuncu da görev alarak, NBA'in en iyi 50 oyuncu listesini oluşturmuşlardı.

NBA'in ayrıca 75. yılını kutlamak için yeni forma tasarımlarını da piyasaya süreceği kaydedildi.


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