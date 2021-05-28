Antalyaspor'dan, Fenerbahçe'ye transfer olan ve özellikle ikinci devrenin başlarında çok etkili bir futbol sergileyip, Gökhan Gönül'den de formayı kapan Nazım Sangare'nin hayalleri yarım kaldı.



Sezon bitimine yakın sakatlanan Nazım, böylece ideal kadroda yer aldığı A Milli Takımımız'ın yaklaşan EURO 2020 finallerinde yer alma şansını kaçırdı.



Tecrübeli sağ bek, yeni sezonda eski günlerine dönmeye çalışacak.



