24 Haziran
Benfica-Bayern Munih
22:00
24 Haziran
Auckland City FC-Boca Juniors
22:00
25 Haziran
Los Angeles FC-Flamengo
04:00
25 Haziran
Esperance-Chelsea
04:00

Nazillispor, Türk iş insanı Ümit Ambar'a satıldı

TFF 3. Ligi'ne düşen Nazillispor, Türk iş insanı Ümit Ambar'a satıldı.

calendar 24 Haziran 2025 15:09
Haber: DHA
Nazillispor, Türk iş insanı Ümit Ambar'a satıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig'e 4 yıl sonra düşen Nazillispor'da belirsizlik sona erdi.

Geçen sezon şirketleşip Başkan Şahin Kaya'ya devredilen kulüp, İngiltere'de yaşayan Türk iş insanı Ümit Ambar'a satıldı. Kaya'nın bir süredir talip arayıp, ismini değiştirmeyi de değerlendiği Nazillispor resmen devredildi. İngiltere'de yaşayan ve spor akademisi sahibi olan Ümit Ambar, kulübün tüm borçlarını üstlenerek Nazillispor'u resmen satın aldı. Haluk Alıcık Spor Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede mevcut Başkan Şahin Kaya ile el sıkışan Ambar, kulübün yeni başkanı oldu.

İSMİ VE RENKLERİ KORUNACAK

Şahin Kaya ve Ümit Ambar'ın önümüzdeki hafta kamuoyuna resmi açıklama yapması beklenirken, Ambar'ın anlaşmanın hemen ardından hem yasal süreci başlattığı hem de takımın yeniden yapılandırılması için yoğun mesaiye başladığı öğrenildi. 1 Temmuz'a kadar teknik ekip ve futbolcu kadrosunu belirleyerek takımı kampa almayı planlayan Ambar'ın, kısa süre içinde yeni yönetimini de oluşturacağı belirtildi. Kulübün ismi, renkleri ve şehirle bağının korunacağını vurgulayan Ümit Ambar'ın, herhangi bir şehir ya da kimlik değişikliği düşünmediği ifade edildi.


BELEDİYEYLE GÖRÜŞME

Ümit Ambar'ın Nazillispor'a isim sponsoru başta olmak üzere birçok kurumsal görüşme yürüteceği öğrenildi. Ayrıca Nazilli Belediyesi ile de tesislerin kullanımı konusunda görüşme yapacağı belirtilen Ambar'ın, kulübü hem sportif başarıya hem de kurumsal istikrara kavuşturmak için iddialı bir plan hazırladığı ifade edildi. Ümit Ambar'ın ayrıca İngiltere'de bulunan spor akademisini Nazilli ile entegre edebileceği belirtildi. Nazillispor'u Şahin Kaya'dan satın almak için Onursal Başkan Haluk Alıcık önderliğindeki grup da girişim yapmıştı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.