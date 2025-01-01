Nazillispor'da kulüp müdürü istifa etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'da uzun süredir kulüp müdürlüğü yapan Bedri Alabay görevinden istifa etti.



labay, çalışanlarla vedalaşarak yıllardır görev yaptığı siyah-beyazlılardan ayrıldı.



Bedri Alabay'ın yerine kulüp müdürlüğüne daha önce Erzincanspor ve Uşakspor'da görev yapan Erol Ercan getirildi.