Nazillispor'da kulüp müdürü istifa etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'da uzun süredir kulüp müdürlüğü yapan Bedri Alabay görevinden istifa etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazillispor'da kulüp müdürü istifa etti
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01 Ocak 2025 14:12
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'da uzun süredir kulüp müdürlüğü yapan Bedri Alabay görevinden istifa etti. 

labay, çalışanlarla vedalaşarak yıllardır görev yaptığı siyah-beyazlılardan ayrıldı.

Bedri Alabay'ın yerine kulüp müdürlüğüne daha önce Erzincanspor ve Uşakspor'da görev yapan Erol Ercan getirildi.
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