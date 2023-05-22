Napoli, Zielinski'nin alternatifini Türkiye'de buldu: Gedson

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; İtalya Serie A'da şampiyon olan Napoli, gelecek sezon takımın Polonyalı orta saha oyuncusu Piotr Zielinski'nin yerini doldurabilecek bir orta saha oyuncusu arıyor.
GEDSON LİSTENİN ÜST SIRALARINDA
Haberde, Napoli'nin listesinde en üst sıralarda yer alan ismin ise Beşiktaşlı Gedson Fernandes olduğu aktarıldı. Zielinski'nin kontratının 2024 yılında bitecek olması sebebiyle şimdiden harekete geçen Napoli'nin, olası bir satış durumunda Gedson için gaza basacağı ifade edildi.
20 MİLYON EURO VE ÜZERİ
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, daha önce Gedson Fernandes için 20 milyon euro ve üzerinde bir teklif olmadığı sürece değerlendirmediklerini açıklamıştı.
İtalya'dan Lazio'nun da gündeminde olan 24 yaşındaki Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 1 gol 6 asist kaydetti.
İtalyan basınında yer alan habere göre; İtalya Serie A'da şampiyon olan Napoli, gelecek sezon takımın Polonyalı orta saha oyuncusu Piotr Zielinski'nin yerini doldurabilecek bir orta saha oyuncusu arıyor.
GEDSON LİSTENİN ÜST SIRALARINDA
Haberde, Napoli'nin listesinde en üst sıralarda yer alan ismin ise Beşiktaşlı Gedson Fernandes olduğu aktarıldı. Zielinski'nin kontratının 2024 yılında bitecek olması sebebiyle şimdiden harekete geçen Napoli'nin, olası bir satış durumunda Gedson için gaza basacağı ifade edildi.
20 MİLYON EURO VE ÜZERİ
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, daha önce Gedson Fernandes için 20 milyon euro ve üzerinde bir teklif olmadığı sürece değerlendirmediklerini açıklamıştı.
İtalya'dan Lazio'nun da gündeminde olan 24 yaşındaki Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 1 gol 6 asist kaydetti.