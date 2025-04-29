Napoli, Osimhen için Suudi ekibiyle anlaşmaya vardı!

Napoli ile anlaşan Al Hilal, Osimhen'i yüksek maaş önererek kadrosuna katmak istiyor. Osimhen sezon sonunda teklifleri değerlendirmeye alacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Napoli, Osimhen için Suudi ekibiyle anlaşmaya vardı!
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29 Nisan 2025 09:39
Son güncelleme 29 Nisan 2025 09:41
Galatasaray'da bütün kulvarlarda attığı 31 golle kariyer rekorunu egale eden Victor Osimhen'in, gelecek sezon hangi takımda olacağı belirsizliğini koruyor.

Adı Manchester United, Arsenal, Barcelona ve Juventus gibi devlerle anılan Nijeryalı yıldız golcü için, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de ciddi şekilde devreye girdi.

'NAPOLI İLE ANLAŞTILAR'

Gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Jorge Jesus'un çalıştırdığı AL Hilal, Napoli ile anlaştı. Suudi Arabistan ekibi, Victor Osimhen'e de ciddi bir maaş önererek bu transferi gerçekleştirmek istiyor.

SEZON SONU KARAR VERECEK

Nijeryalı, kariyerine Avrupa'da devam etmek istese de, gelecek teklifleri tamamen reddetmiş değil. Önceliğini lig şampiyonluğuna veren Osimhen, sezon sonunda kariyeriyle ilgili kararını verecek.



 
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