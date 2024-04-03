Napoli, Kvaratskhelia ile uzatmak istiyor!

Napoli, 23 yaşındaki yıldızı Khvicha Kvaratskhelia ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Napoli, Kvaratskhelia ile uzatmak istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2024 17:31
Napoli, takıma transer olduğundan bu yana performansıyla beğeni toplayan Khvicha Kvaratskhelia'yı elinde tutmak istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli'nin, 23 yaşındaki futbolcu ile yeni bir sözleşme imzalamak istediği belirtildi.

Napoli'nin, özellikle İngiliz ekiplerinin radarında olan Kvaratskhelia için sezonluk 3 milyon euro düşündüğü ancak bu rakamın genç oyuncuyla ilgilenen takımlar nedeniyle yeterli olmayabileceği aktarıldı.

Kvaratskhelia'nın Napoli ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Napoli forması altında 81 maçta sahaya çıkan yıldız futbolcu, 24 gol attı ve 23 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery