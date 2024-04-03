Napoli, takıma transer olduğundan bu yana performansıyla beğeni toplayan Khvicha Kvaratskhelia'yı elinde tutmak istiyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli'nin, 23 yaşındaki futbolcu ile yeni bir sözleşme imzalamak istediği belirtildi.



Napoli'nin, özellikle İngiliz ekiplerinin radarında olan Kvaratskhelia için sezonluk 3 milyon euro düşündüğü ancak bu rakamın genç oyuncuyla ilgilenen takımlar nedeniyle yeterli olmayabileceği aktarıldı.



Kvaratskhelia'nın Napoli ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



Napoli forması altında 81 maçta sahaya çıkan yıldız futbolcu, 24 gol attı ve 23 asist yaptı.





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