İtalya Kupası son 16 turu maçında Napoli, Cagliari'yi konuk etti.
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynannan mücadelenin normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. Direkt olarak penaltılara giden karşılaşmada ev sahibi Napoli, penaltılarda 9-8 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmada Napoli'nin golünü Lorenzo Lucca kaydetti. Cagliari'nin golünü ise Esposito attı.
Cagliari'de maça ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 56 dakika oyunda kaldı.
Napoli, çeyrek finalde Fiorentina - Como maçının galibiyle eşleşecek.
