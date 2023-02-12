Nantes, Lorient'i tek golle devirdi

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Antoine Kombouare'nin yönetimindeki Nantes ile Regis Le Bris'in ekibi Lorient karşı karşıya geldi.
Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Nantes 1-0 kazanırken galibiyet golü, 66. dakikada Ludovic Blas'tan geldi.
Nantes'in sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı forvet Mustafa Muhammed, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 62. dakikada yerini Andy Delort'a bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Nantes puanını 28'e yükseltirken, Lorient 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Nantes deplasmanda Lens ile karşılaşırken, Lorient evinde Ajaccio'yu konuk edecek.
Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Nantes 1-0 kazanırken galibiyet golü, 66. dakikada Ludovic Blas'tan geldi.
Nantes'in sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı forvet Mustafa Muhammed, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 62. dakikada yerini Andy Delort'a bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Nantes puanını 28'e yükseltirken, Lorient 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Nantes deplasmanda Lens ile karşılaşırken, Lorient evinde Ajaccio'yu konuk edecek.
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