Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, Avrupa Kriket Federasyonu yönetimine seçildi.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamada, "Federasyon başkanımız Nahit Şahin, Avrupa Kriket Federasyonu (ECA) Yönetim Kuruluna seçildi. Bu önemli gelişme, ülkemizin kriket branşında uluslararası düzeydeki temsil gücünü artırırken Türkiye'nin spor diplomasisi açısından da büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir. Federasyonumuzun yürüttüğü çalışmaların Avrupa düzeyinde karşılık bulmasından dolayı başkanımız Nahit Şahin'i tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.