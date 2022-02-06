Nacer Chadli: 'Ne yapacağımızı biliyorduk'

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Nacer Chadli, Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık galibiyet sonrası konuştu.



Chadli, "Bu 3 puan bizim için gerçekten çok önemliydi. Fenerbahçe'ye karşı ne yapacağımızı biliyorduk. İşimizi iyi yaptık. Daha fazla gol atabilirdik. Skoru koruma içgüdüsü olunca 1-0 kazandık." ifadelerini kullandı.



Belçikalı futbolcu, ayrıca, "Asist yapmam önemliydi. Performans olarak bakıldığında daha iyisini yapabilirim. Daha fazla dakika alınca daha iyisini yapabilirim. Bugün de zaman zaman kramp girdi. Gelecekte daha iyi olabilirim." dedi.





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