N'Koudou gözünü derbiye dikti

Beşiktaş'ın, Kayseri deplasmanında elde ettiği 3-2'lik galibiyete, Kevin N'Koudou damgasını vurmuştu. Yedek başladığı maçta 72'de Cyle Larin'in yerine oyuna dahil olup 75. dakikada takımını öne geçiren golü atan Fransız kanat oyuncusu, 76'da ise penaltı yaptırıp 77'de skoru 3-1 yapmıştı. Başarılı futbolcunun derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Cyle Larin, Kenan Karaman, Alex Teixeira ve Güven Yalçın'ı üçlü hücum hattının solunda denemesine rağmen istediği verimi alamayan Valerien Ismael'in Fenerbahçe karşısında bu bölgede N'Koudou'yu oynatmak istediği bildirildi.



"MOTİVE OLACAĞIM"



Kayseri karşısında şov yaptığı mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan N'Koudou, "Sezon bitiyor, son 3 maçımız kaldı. Geriden inanılmaz geldik, çok iyi reaksiyon gösterdik ve maçı çevirdik. Her zaman yapmamız gereken şeyi yaptık. Hocamız en iyi 11'i kurar. Bu hocamızın kararı. Zor bir sakatlıktan dönmek kolay değildi. İlk 11'de de yedekte de olsam hocamızın istediklerini sahaya yansıtmaya çalışacağım. Bu sezon sakatlıklar yüzünden iyi bir sezon geçiremedim. Sakatlıktan döndüm, çok şükür. Fenerbahçe maçına motive olacağım. İlk 11'de ya da kenarda da olsam, Beşiktaş için elimden geleni yaparım" ifadelerini kullanmıştı.





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