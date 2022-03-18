N'Golo Kante'yi tedirgin eden teklif!

Chelsea için teklif verme süresi cuma günü sona erecek ve tekliflerin kısa bir listesi önümüzdeki hafta paylaşılacak.



Chelsea için satış danışmanlığı yapan ticari banka Raine, en yüksek 4 teklifi veren 4 grup için yeniden bir teklif süreci başlatacak. Roman Abramovich'in Birleşik Krallık'tan gelen yaptırımlar neticesinde baskı altında olması sebebiyle satışın en hızlı şekilde yapılacağı da vurgulandı.



Tüm teklif verenler içerisinde en dikkat çekici olan ise Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Chicago Cubs'un sahibi Ricketts Ailesi'nin vermiş olduğu teklifti.



ABD'nin mega zenginlerinden olan Ricketts ailesi ise İslamofobi ile biliniyor. Ailenin lideri Joe Ricketts'ın 'Müslümanlar doğal olarak benim düşmanımdır' sözleriyle dikkat çekmişti. Joe Ricketts, bu sözlerinin ortaya çıkmasının ardından kamuoyuna bir özür açıklaması yapmıştı.



Ricketts ailesinin de teklif verenler arasında olması Chelsea taraftarlarının tepkisini çekti.



Ayrıca, kulübün müslüman oyuncuları N'Golo Kante, Antonio Rüdiger, Hakim Ziyech ve Malang Sarr'ın Ricketts ailesinin satın alma ihtimali nedeniyle tedirgin olduğu da belirtildi.





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