N'Golo Kante: "Chelsea dönemi çok karmaşıktı"

Yaklaşık 2 yılın ardından yeniden Fransa Milli Takımı'na davet edilen N'Golo Kante, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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N'Golo Kante: 'Chelsea dönemi çok karmaşıktı'
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02 Haziran 2024 18:02
Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante, 2 yılın ardından milli takıma davet edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

N'Golo Kante yaptığı açıklamada, "Sakatlıklar ve kaybettiğim finaller nedeniyle Chelsea'de durumum çok karmaşıktı. Ancak hala aynı ruh halindeyim." ifadelerini kullandı.

Fizik durumu hakkında konuşan Fransız oyuncu, "Bu sezon çok fazla maç oynadım, neredeyse tüm sezon forma giydim, hazırım. Üzerime düşeni yapacağımı düşünüyorum." dedi.

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferinin sorulması üzerine Kante, "Henüz açıklanan bir şey yok. Önümüzdeki günlerde göreceğiz" açıklamasını yaptı.

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