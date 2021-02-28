Mustafa Muhammed'in gollerinden sonra statta çalan şarkı

Galatasaray'ın yıldızı Mustafa Muhammed'in gollerinden sonra statta Mısırlı futbolcu için özel bir şarkı çaldı.

Haber; Sabah
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Mustafa Muhammed'in gollerinden sonra statta çalan şarkı
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28 Şubat 2021 11:28
Galatasaray'ın Mısırlı yeteneği Mustafa Muhammed, Erzurumspor maçında attığı iki golle sarı-kırmızılı takıma 3 puanı getiren isim oldu.

Mustafa Muhammed'in attığı gollerden sonra stat hoparlöründen Arapça ezgiler barındıran 'Ya Mustafa' şarkısı çalındı.


OKÇULUĞU SEVİYORUM!
Aslan'ın forveti Mustafa Muhammed, duygularını şöyle anlattı: "Okçuluğu çok seviyorum, ilk golde o sevinci yaptım. İkincisinde de bir aile sevincim var, onu yaptım. Lakabım da anakonda. Gol atmam önemli değil, takımın kazanması daha çok önemli."

ALO BEN ARDA AĞABEY'İN!
Mustafa Muhammed, ilk golünün ardından Arda Turan'ın yanına koştu. İkili daha önceden çalıştıkları dans hareketlerini yaparken önce telefonla birbirlerini arayıp ardından da elleriyle figürlerini gerçekleştirdi. 10 gole ulaşması halinde ailesini İstanbul'a getireceğini söyleyen Mısırlı yıldızın bu sevincinin ailesine mesaj olduğu öğrenildi.



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