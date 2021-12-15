Mustafa Gürsel: 'Balıkesir derbisini kazandığımız için mutluyuz'

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Balıkesirspor'u 3-0 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik sorumlusu Mustafa Gürsel, "Bugün bizim için 3 puan önemliydi. Balıkesir derbisi olan bu maçı kazandığımız için mutluyuz." dedi.



Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna başlarken stresli ve gergin olduklarını söyledi.



Oyunun kontrolü ilk yarıda kendilerinde olmasına rağmen gerekli pozisyonları bulamadıklarını, saha içinde yer değişimlerini iyi yapamadıklarını belirten Gürsel, ikinci yarının ilk dakikalarında öne geçtikten sonra stresi üzerlerinden attıklarını dile getirdi.



İstedikleri oyunu sahaya yansıtıp ayağa iyi pas yapmaya başladıklarını anlatan Gürsel, şöyle konuştu:



"Hava rüzgarlı ve yağmurlu olmasına rağmen golü bulduktan sonra ataklar yapmaya başladık. Bugün bizim için 3 puan önemliydi. Balıkesir derbisi olan bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Galibiyeti taraftarlarımıza, yönetimimize, Bandırma camiasına armağan ediyoruz. Pazar günü deplasmanda Bursaspor maçına çıkacağız. O maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi sonuçla döneceğiz."





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